Генезис и формиране на Прoкурорската република

България е на път да създаде съвършено нова форма на държавен строй, при който ръководната роля в режима вече няма да е на премиера и Министерския съвет, нито на президента, нито на парламента, нито на монарх или патриарх.

У нас цялата репресивна и поощрителна сила на държавата с решителни стъпки се съсредоточава в Отечественото обвинение. Главният прокурор си сформира алтернативен медицински щаб и алтернативна охранителна служба (отказа се от задължителната охрана на НСО). Това със собствената охрана, различна от НСО, е акт на дръзка еманципация, защото така той спестява на НСО чувствителна информация за себе си. Защото НСО е колкото охрана, толкова и багажник с най-най-чувствителна информация - с кого се среща охраняваното лице, дали спи напреки на леглото, какво си държи по чекмеджетата, кой ги пълни и т.н.Освен това главният прокурор привиква министри, възлага им задачки-закачки, строява ги, преброява ги. И те изпълняват, макар че си имат друг началник. “Над мен е само Господ” - възкликна преди години главният прокурор Татарчев, а днешният главен прокурор Гешев скромно се самоопределя като “инструмент в ръцете на Господ”.Между другото - тоя въпрос има интересен теософски аспект. Only God can judge me - само Господ може да ме съди - този лозунг сме виждали татуиран на много фатални жени (учтиво казано).Най-известната от тях е Николета Лозанова, но лозунгът е изключително популярен в тези среди. Татуират го на изкусителните си тела плеймейтки, приятелки на футбола и бойните спортове, материални момичета, психоложки с големи очила и други интелектуалки, препитаващи се с методи, близки до закона. Ето тази юридическа и религиозна мистика си струва да се изследва. Защо висшите прокурори и фаталните жени независимо едни от други стигат до това теософско прозрение, че над тях е само Господ и Хорът на ангелите? Може би, защото живеят на ръба, живеят в екстремно напрежение, на една крачка от Оня свят - и поради тази близост с отвъдземното се превръщат в божия атрибутика, бичове остриета, гъби за баня и манна небесна...Какви са функциите на този лъскав и страховит инструмент на Божествения закон? Инструментът на Господ може да те изчипка и да ти измие гърба - да ти даде сертификат, че всичките ти тераси и асансьори са придобити законно и почтено.Същият инструмент може старателно да виси и бездейства, но може и старателно да те изнасили. Може да ти опъне чадър, а може и внезапно да го сгъне. Може да помогне за отнемане и съсипване на бизнеса ти или да посредничи за решаването на политически проблеми. Следващата стъпка е Прокуратурата от инструмент и посредник да стане субект на политическите проблеми и техните решения. Да поеме водещата социално-политическа роля в държавата и нещата да станат малко по-ясни. Примерно в нацистка Германия нещата са били кристално ясни - органите на съдебната система са вземали решенията си не водени от предразсъдъците на “формално-либералното право”, а по съвсем други критерии. Има например такъв исторически факт. Хитлеровият министър Ханс Керл казал така: “Предразсъдъкът на формално-либералното право се заключава в това, че кумир на правосъдието трябвало да бъде обективността. Сега ние се добрахме и до източника на отчуждението между народа и правосъдието и за това отчуждение в края на краищата винаги е виновно правосъдието. Защото какво означава обективност в момента на борба на народа за съществуване? Знае ли обективност войникът, който воюва, знае ли я армията, която побеждава? Войникът и армията знаят само едно съображение, признават само един въпрос: как да спася свободата и честта, как да спася нацията. По тоя начин от само себе си се разбира, че правосъдието на народа, който се бори на живот и смърт, не може да благоговее над мъртвата обективност.“ Тоя Керл впрочем става министър на мястото на убития Ернст Рьом, когото бастисват в чистката, известна като Нощта на дългите ножове. Тогава съдебната система работела бързо и ефикасно. Делата се решавали според положението на подсъдимия в националсоциалистическата партия. Тогава е било ясно кой е конкретният Господ над прокурора. Сега у нас не е съвсем ясно и трябва да се ориентираме по косвени признаци. А когато ръководната роля на прокуратурата се легализира и конституира - вече няма да се чудим кой е тоя Господ над прокурора, защото самият прокурор ще е Deus ex machina. Време е за конституционни поправки и опрокурорчване на републиката!