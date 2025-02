Легендарният комик Луи Си Кей идва в България през 2026 г.!

Легендарният комик Луи Си Кей идва в България на 22 февруари 2026 г. в зала 1 на НДК по покана на Comedy Club Sofia. Новината предизвика огромно вълнение сред родните ценители на силния хумор, а билетите за събитието вече са в продажба в мрежата на Eventim. Това е второ посещение на култовия комик в България, като първото беше през 2018 г. и да, определено беше време да го видим и чуем отново.

Кой е Луи Си Кей

Луи Си Кей е шесткратен носител на награда "Еми" и трикратен носител на награда "Грами". Той има над десет стендъп шоута, включително "Louis C.K. в Dolby", "Съжалявам" и "С уважение, Луи Си Кей". През 2023 г. излъчваше на живо своето разпродадено представление от Медисън Скуеър Гардън, уместно наречено "Back To The Garden", чрез своя уебсайт.

Предишни негови стендъп спектакли включват "Shameless", "Chewed Up", "Hilarious", "Word – Live at Carnegie Hall", "Live at the Beacon Theatre", "Oh My God", "Live at the Comedy Store" и "Louis C. K. 2017".

Той е създател, сценарист, режисьор и звезда на представленията "Луи" и "Хорас и Пийт", спечелили наградата "Пийбоди". Си Кей също е съсценарист, режисьор и се появява в игралния филм "Fourth of July", пуснат по кината в цялата страна през юли 2022 г. През януари 2015 г. той стана първият комик, разпродал Медисън Скуеър Гардън три пъти за едно и също турне.

