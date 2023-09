НАТФИЗ с три премиери в три поредни дни за старт на театралния сезон

На 28 септември ще се играе първото заглавие – "Дон Жуан се връща от война" с режисьор Крис Шарков. "Дон Жуан се връща от война" е нова версия на популярния съвременен британски драматург Дънкан Макмилън на модерната класика на Йодьон фон Хорват. Действието се развива в Берлин веднага след края на Първата световна война.

Сценографията и костюмите са на Никол Трендафилова, музиката – на Емилиян Гацов-Елби, хореографията – на Анна Кабакова, мултимедия – Ралица Георгиева. Преводът е на Сава Драгунчев. Участват Даниел Кукушев, Антония Гюруди, Дарина Радева, Ивана Крумова, Йоана Димитрова, Нелли Таукчи, Ралица Попова, Силвия Болярска.

Прочутият съблазнител Дон Жуан се завръща от фронта, но светът вече не е същият – морален упадък, инфлация, зараждащ се феминизъм, дегероизиране на досегашните идоли, крайнолеви и крайнодесни политически настроения. В този контекст на поствоенна криза любовта изглежда единственото спасение. По пътя към търсене на единствената жена Дон Жуан среща стари и нови изкушения, опитвайки да се адаптира в един променен свят и събирайки своята разглобена идентичност.

"Одисея"

"Одисея" е втората премиера – на 29 септември. "Щастлив край, заслужено възмездие, отплата за верността и постоянството, разправа с безочливото нахалство, пътешествия и фантастични приключения. И това е напълно достатъчно, за да стане епосът "Одисея" пътешественик във времето. Но достойнствата на творбата съвсем не се изчерпват дотук. Персонажите са плътни, многообразни и разпознаваемо логични; словото, на пръв поглед прекалено описателно и пищно, всъщност е действено и динамично; композицията – съвършена. Това е основателен повод младите хора, а и не само те, да се докоснат, да научат, да си припомнят", разказват от екипа на представлението.

Хореограф е Владислава Боева, сценограф – Илиян Петров, музиката е на Маргарита Стоянова, костюмите – на Димана Пейчева. Участват Никола Мутафов, Силвана Пишимарова, Кънчо Кънев, Милена Илиева, Мелин Ердинч, Георги Начов, Благовест Мицев, Николай Генчев, Ванеса Пеянкова и Румен Вангелов.

"Just Say It"

Премиерата на танцовия спектакъл "Just Say It" е на 30 септември. Режисьор и хореограф е Елена Замфиреско. Сценографията и костюмите са на Теодор Тодоров и Христина Христова (Хиха). Участват Диана Петрова, Грета Георгиева, Даниела Замфирова, Марина Атанасова, Илиана Гаминчева, Деляна Ивелинова, Ралица Николова, Биляна Цолова и Павел Стефанов.

"Just Сay It" е интензивна алегория на живота. Пътешествие, в което началото и краят се припокриват, продължават се и се поглъщат взаимно, за да натрупат енергията, необходима за прераждане, в спирала на еволюцията, която в крайна сметка съгласува флуидната геометрия на душата, разказват от НАТФИЗ. Историята е структурирана в три отделни части, които, отвъд имплицитния хронологичен ход, винаги се развиват двусмислено, добавяйки пластове и многобройни значения една към друга, пише БТА.