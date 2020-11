А1 удвоява включените мегабайти в новите тарифни планове от 2 ноември

В кампанията с двойни МВ А1 предлага планове за мобилен интернет както за смартфони, така и за лаптопи и таблети, с много голямо количество включени мегабайти на максимална скорост през първата година от абонамента. Месечната такса остава без промяна за целия срок на абонамента, въпреки увеличените възможности за интернет трафик.Така например абонат, който избере тарифен план A1 One Unlimited 5XL, би получил близо 100 000 МВ мобилен интернет през всеки от следващите 12 месеца, ако сключи нов договор сега. Още повече трафик с над 144 000 МВ ще може да използва всеки нов абонат на тарифен план А1 Surf L. Това количество е повече от достатъчно не просто за сърфиране в мрежата, но дори и за гейминг или истинско домашно кино.Тарифните планове на А1 и досега включваха голямо количество допълнителни екстри за потребителите. Всички те ще бъдат запазени и в периода на валидност на двойните мегабайти. Абонатите на тарифен план А1 One Unlimited получават неограничени разговори, достъп до услугата А1 Net Protect, екстра за дигиталния портфейл А1 Wallet Unlimited, мобилна телевизия А1 Xplore TV GO, включително със спортните канали на MAX Sport и Diema Sport и още много. А1 Surf пък идва с включен таблет и достъп до образователната платформа e-prosveta.bg, което е особено важно за родителите на деца в ученическа възраст. Като допълнителен жест от страна на А1 трафикът към портала e-prosveta.bg не се включва в общия брой мегабайти, независимо колко голям е той. За още повече мегабайти е предвиден и пакет „Нощно сърфиране“, с който потребителите получават и 20 000 МВ от 23:00 до 07:00, включен безплатно за първите 6 месеца от договора.Предложенията важат за всички планове А1 ONE Unlimited в портфолиото на А1 – 2XL, 3XL, 4XL, както и най-големия – 5XL. Включените в кампанията планове А1 Surf са S, M и L.