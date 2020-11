А1 вече предлага всички смартфони от серията iPhone 12 в портфолиото си

Всички, направили поръчка през онлайн магазина, могат да са спокойни, че за тях ще има запазена бройка от желания цвят и модел, а доставката ще бъде извършена напълно безплатно. Точната дата, на която ще пристигне, обаче, може да варира според графика на обслужване на съответното населено място от куриерската фирма, както и от изоставането с доставките на серията в страната. iPhone 12 mini са на двата края на спектъра от устройства, които Apple представи тази година и въпреки това имат редица сходства. И двата модела се придържат към изчистения дизайн, като премахват заоблените форми, връщайки се към познатия още от времето на iPhone 5 иконичен външен вид. И двата смартфона са снабдени с мощния процесор A14 Bionic, който позволява разгръщането на пълния капацитет на новите технологии. При камерата обаче има значителна разлика, като компактният iPhone 12 mini залага на два обектива, докато iPhone 12 Pro Max разполага с три (12МP + 12MP + 12MP), подкрепени от нов LiDar сензор за дълбочина. Много коментари предизвика решението на Apple да предлагат новите iPhone 12, включително mini и Pro Max, без включен адаптер за зарядно устройство в комплекта. Именно затова от А1 предлагат последните два модела от серията iPhone 12 в комплект, включващ оригинален 20W адаптер на Apple, който може да бъде свързан към приложения в кутията кабел.Цените на устройствата се запазват без промяна спрямо периода на предварителните поръчки. iPhone 12 mini , с вградена памет от 64GB и тарифен план A1 ОNE Unlimited 5XL, се предлага на цени започващи от 57,99 лева на месец или 1239,99 лева в брой. Цените на iPhone 12 Pro Max отново зависят от конкретната комбинация на вградена памет и тарифен план на А1. iPhone 12 Pro Max 128 GB може да бъде закупен на цени от 94,99 лева на месец или 2039,99 лева в брой, ако бъде комбиниран с тарифен план A1 ONE Unlimited 5XL.При покупка на нов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max с план A1 ONE Unlimited 5XL клиентите на А1 могат да сключат Застраховка Моят телефон и да не заплащат премии за първите 12-месечни застрахователни периода, а при покупка с планове А1 ONE Unlimited 3XL, 4XL - за първите шест месечни застрахователни периода. След тяхното изтичане клиентите дължат премия, посочена в договора им за застраховка за всеки месечен застрахователен период. Промоционалните условия със 100% отстъпка от премиите за първите 6 или 12-месечни застрахователни периода важат само при покупка в брой или на изплащане на изброените модели iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max в пакет с нов 2-годишен абонамент за съответния мобилен тарифен план в периода 23.10-23.11.2020 г. По този начин от застраховката могат да се възползват както направилите предварителна поръчка през онлайн магазина, така и закупилите устройството до 23 ноември, без значение дали са го направили в магазин, или на А1.bg.