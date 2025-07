Новият председател на ЕС иска да ограничи правото на глас на Унгария в ЕС

Новият ротационен председател на ЕС Дания иска Европа да използва пълния си правен арсенал срещу Унгария, заради системно нарушаване на фундаменталните ценности, залегнали в договора на съюза. Страната настоява да се продължи процедурата по член 7, която позволява на членките на Евросъюза да гласуват за изключване или наказване на член, който нарушава основните правила. Това каза датският министър по европейските въпроси Мари Бйере.

Въпросният член 7 е известен още като "ядрен", тъй като до момента ЕС все още се е въздържал да го използва, въпреки че Брюксел многократно вече е казвал, че Будапеща нарушава правото на ЕС.

Според Мари Бйере ЕС трябва също да обмисли ограничаване на достъпа до европейските фондове за държави, които нарушават правото на ЕС. Министърът по-конкретно имаше предвид блокирането на членството на Украйна в Европейския съюз от страна на Унгария. Бйере добави, че Дания, която в момента председателства ЕС, "е готова да разгледа всички политически и практически решения", за да стане това възможно, цитира я Politico.

Изданието посочва, че ако ЕС реши да затегне настоящата си процедура по член 7, Унгария може да загуби правото си на глас по аспекти на европейската политика като разширяването, а Будапеща няма да може да наложи вето върху членството на Украйна. Дипломати обаче казват, че това би изисквало подкрепа от Париж и Берлин, за да се обедини останалата част от Европа. Засега такава подкрепа не е налице.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Дания, където ще участва в събития, отбелязващи началото на датското председателство на Съвета на Европейския съюз, което стартира официално на 1 юли. Информацията за пристигането на украинския президент беше потвърдена от датското Министерство на външните работи.

