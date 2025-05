Чатботът Grok влиза в Telegram - ето колко плаща Мъск на Павел Дуров (ВИДЕО)

Основателят на Telegram Павел Дуров и фактическият собственик на X Илон Мъск (продал компанията на своята AI фирма) сключиха партньорство за въвеждане на изкуствения интелект на милиардера - Grok - в Telegram. Целта е платформата за AI да получи достъп до още над един милиард потребители месечно и да бъде интегрирана дълбоко във функциите на приложението.

"Това лято потребителите на Telegram ще получат достъп до най-добрата AI технология на пазара. Илон Мъск и аз се съгласихме на 1-годишно партньорство, за да предоставим на xAI Gork до нашия милиард и повече потребители и да я интегрираме във всички приложения на Telegram", написа Павел Дуров.

"Това също така укрепва финансовата позиция на Telegram - ще получим 300 млн. долара в брой и собствен капитал от xAI, плюс 50% от приходите от абонаментите на xAI, продавани чрез Telegram", обяви каква е сделката Дуров. "Заедно печелим", заключи той.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



