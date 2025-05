Ракетата Starship на Мъск вече е с повече неуспешни полети, отколкото успешни (ВИДЕО)

SpaceX на милиардера Илон Мъск изгуби контрол над деветия тестов полет на тежкотоварната ракета носител Starship 30 минути след като ракетата без екипаж беше изстреляна в Космоса от Тексас. След това тя навлезе отново в атмосферата по-рано от планираното, след като теч на гориво на борда предизвика неконтролируемо въртене. В публикация в социалните мрежи от SpaceX заявиха, че Starship е претърпяла "бързо непланирано разглобяване", което означава, че се е пръснала на части.

"Днешният тест ще ни помогне да подобрим надеждността на Starship, тъй като SpaceX се стреми да направи живота многопланетарен“, добавиха от компанията.

Преди да загуби контрол, ракетата с дължина 123 метра е прелетяла отвъд точката на предишни неуспешни изпитания, предава агенция Reuters. Последното тестово изстрелване се случва, след като на 6 март Starship се взриви малко след излитането:

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP