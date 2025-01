"Да поговорим за нещо друго": Китайският чатбот отказва да отговаря на чувствителни за Пекин въпроси (ВИДЕО)

Китайският чатбот DeepSeek, станал известен като „убиецът на Chat GPT“ разпространява пропаганда и избягва да отговаря на чувствителни за Пекин политически въпроси. Това става ясно от публикации на потребители, които са опитали да получат информация по теми като събитията на площад Тянънмън и независимостта на Тайван. Нещо повече – от отговорите става ясно, че чатботът често дава пропагандни отговори в унисон с позициите на Китайската комунистическа партия.

"Let's talk about something else": China's 'Chat GPT killer' AI spreads propaganda and avoids answering sensitive political questions



China's new artificial intelligence model, @deepseek_ai, operates similarly to @ChatGPTapp but is heavily infused with state propaganda.



