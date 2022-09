DARPA разработва най-новия летателен апарат за военни цели (ВИДЕО)

Програмата е известна като Advanced AirCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY X-Plane, или ANCILLARY, и има за цел разработването на апарат, който може да каца и излита в райони без предварително съществуващи въздушни бази или друга инфраструктура, да работи при неблагоприятни метеорологични условия и дори да се разгръща от палубите на военноморските самолети кораби без специализирано оборудване за излитане и кацане.

DARPA не съобщава дали летателният апарат ще бъде дрон, или ще може да превозва екипаж, но видеото, публикувано от агенцията, показва пилоти, използващи таблет за управление на апарата, което предполага дистанционно пилотиран или автономен летателен апарат.

Програмата ANCILLARY има за цел да разработи апарат, който има малко тегло, способен е да носи голям полезен товар и да остане във въздуха за дълго време. Агенцията издаде известие, с което покани професионалисти от съответните индустрии и технологични производствени организации да участват в проектирането и конструирането на най-новия апарат.

В същото време САЩ започнаха проектирането на безпилотен кораб, който ще се нарича Defiant. Дронът се разработва като част от програмата No Manning Required Ship (NOMARS), която беше организирана от DARPA. Проектирането се намира на втория етап, на който ще бъде разработен тестов демонстратор на безпилотния кораб.

DARPA

Defiant ще бъде създаден от компанията Serco Inc. Трябва да се отбележи, че Министерството на отбраната е решило да разработи безпилотния кораб от нулата, без да използва съществуващи проекти. Масата на Defiant ще бъде 210 тона. Като част от втория етап от програмата NOMARS компанията ще създаде демонстратор на кораба и ще проведе серия от тестове, преди да изпрати дрона в морето.

Над създаването на Defiant работи не само Serco Inc, но и редица други компании. По-специално Thrustmaster of Texas, Nichols Brothers Boat Builders, Metron, Beier Integrated Systems, DRS Naval Power Systems Inc и Caterpillar.

