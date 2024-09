Дори напълно слепите ще прогледнат с нов чип, похвали се Neuralink на Мъск

Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск обяви, че стартъп компанията му за мозъчни чипове Neuralink е получила одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за експериментално устройство за имплантиране, което „ще позволи на хората, които са загубили двете си очи и зрителния си нерв, да виждат“.

„Устройството Blindsight на Neuralink ще даде възможност дори на тези, които са загубили и двете си очи, и зрителния си нерв, да виждат. При условие че зрителната кора е непокътната, то ще даде възможност дори на тези, които са слепи от раждането си, да прогледнат за първи път“, написа милиардерът в X.

Мъск каза също, че зрението първо ще бъде с ниска резолюция, но в крайна сметка има потенциал да бъде по-добро от естественото зрение и да ви позволи да виждате в инфрачервени, ултравиолетови или дори радарни вълни като Джорди Ла Фордж“. Той дори публикува снимка на Джорди Ла Фордж - герой от научнофантастичния телевизионен сериал „Стар Трек“, който е сляп от раждането си, но използва различни технологични устройства, които му позволяват да вижда.

