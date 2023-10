Huawei Watch Ultimate Design: златен стандарт при луксозните смартчасовници

Huawei Consumer Business Group (CBG) представи на пазара Huawei Watch Ultimate Design, първият по рода си смартчасовник на Huawei, който съчетава елементи от 18-каратово злато с водеща в индустрията технология. Представен на 14. септември, като част от събитието "Wearable Strategy and New Product Launch" в Барселона, където дебютира и новата серия дамски и мъжки модели от серията Huawei Watch GT 4 , този луксозен и изключително функционален часовник е предназначен за пионерите и визионерите на днешния ден.Изработен с върхово внимание към детайла, Huawei Watch Ultimate Design поставя нов златен стандарт при интелигентните носими устройства, който издига вашия стил и изследователски дух на качествено ново ниво.Смарт часовникът е част от наскоро обявената стратегия на Huawei - Fashion Forward. Тя очертава нов път за най-новите носими устройства на Huawei, при които ексклузивният дизайн и ювелирната изработката се съчетават с иновативните технологии. С Huawei Watch Ultimate Design, Huawei дава възможност на потребителите да персонализират своите здравни и спортни преживявания, същевременно изразявайки личен стил от най-високо ниво.След представянето на ултрафлагмана Huawei Watch Ultimate по-рано тази година, критици и експерти оцениха високо професионалните водолазни възможности на смарт часовника, неговата 10atm водоустойчивост и др. Смарт часовникът бе отличен и с EISA Awards 2023-2024 Premium Smartwatch от Expert Imaging and Sound Association (EISA). Oригиналното издание поставя на фокус най-модерните технологии, a с Huawei Watch Ultimate Design компанията покорява нов връх с първия си смартчасовник със златен завършек.