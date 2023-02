Instagram добавя нова функция за Европа

Преди това функцията беше налична само в САЩ. Съобщенията са ограничени до 60 знака - под формата на текст и емотикон - и са подобни на съобщенията mood, налични в някои услуги за чат.

THIS IS MY FAVORITE INSTAGRAM NOTES SS 😭 pic.twitter.com/cKojDQKmoS

За да оставите бележка, отидете в горната част на вашата входяща кутия, изберете последователите, които следвате, или хората от вашия списък с близки приятели и вашата "бележка" ще се появи в горната част на тяхната входяща кутия за 24 часа. Отговорите ще пристигат като DM във входящата ви поща, цитирано от HICOMM.

i like making my instagram accounts 1v1 eachother sometimes with the notes pic.twitter.com/DkJ51Xe5xc