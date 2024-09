Китай постави нов световен рекорд с впечатляващо шоу с дронове (ВИДЕО)

Китай постави нов световен рекорд за най-голямото изображение, оформено от дронове във впечатляващо шоу в небето над град Сиан.

Общо 7598 дрона се издигнаха едновременно в нощното небе, управлявани само от един лаптоп, и се задържаха там 37 секунди.

Още: Полша показа невероятно шоу с над 600 дрона за юбилея от Варшавското въстание (ВИДЕА и СНИМКИ)

🇨🇳 China set a world record by staging the largest drone show in history.



They launched 7,598 UAVs simultaneously, all controlled from a single laptop. pic.twitter.com/ZpPxoll4T8