Lenovo представя ThinkSmart One – ново и мултифункционално видеоконферентно решение

Lenovo представя ThinkSmart One Collaboration bar. Създаден, за да улесни срещите и конференциите, независимо дали се провеждат в офиса или в домашната работна среда. ThinkSmart One all-in-one (AIO) bar е първото в света видеоконферентно решение, базирано на Windows 10 и захранвано от процесор 11th Gen Intel® Core™ с vPro® технология. ThinkSmart One поддържа формата на познатите приложения за видеоконферентна връзка като Microsoft Teams Rooms и Zoom Room и притежава 8 микрофона, които се характеризират с възможност за заглушаване на ехото и страничния шум, така че звукът да бъде идеален. 15-ватовите стерео високоговорители и интегрираната камера с висока разделителна способност допринасят за това ThinkSmart One да предложи на потребителите си изключително аудио и визуално преживяване.

Lenovo представя ново поколение Yoga компютри, създадени да вдъхновяват Lenovo представя следващото поколение ултра тънки лаптопи Yoga с Windows 11, които притежават следните характеристики: ● &n... Прочети повече В допълнение към това ThinkSmart One може да бъде лесно инсталиран, управляван и персонализиран чрез системата за управление ThinkSmart Manager. А за подобрените нива на сигурност се грижи vPro® технологията. Устройството се характеризира и с 10.1-инчов екран и широко зрително поле, за да улесни максимално видео конференциите и срещите. ThinkSmart One функции: • Мобилен и гъвкав – All-in-one устройство с редица подобрения, което може лесно да се монтира, както на стена, така и да служи за случаите, когато срещата се провежда извън залата за конференции. А достъпният и лесен за използване сензорен контролер допълва идеално всички останали функции. • Иновативен и адаптивен – притежава множество входни и изходни портове като HDMI, USB, както и 2 RJ45 изхода, единият от които се характеризира с PoE (Power Over Ethernet). Това прави ThinkSmart One приложим и адаптивен, както към различни устройства, така и към различни непредвидени ситуации по време на срещи. • Поглъщащо аудио-визуално изживяване – 8 микрофона с 180-градусово покритие, FHD камера с 100-градусово хоризонтално зрително поле, стерео високоговорители с обхват над 8 метра. Новият таблет Lenovo P12 Pro 5G вече е във Vivacom Vivacom предлага на българските потребители новия таблет Lenovo P12 Pro 5G. Моделът може да бъде закупен както с еднократно плащане, та... Прочети повече • Лесен за управление – чрез сензорен контролер и системата ThinkSmart Manager. Допълнителни услуги и добавена стойност Както всички ThinkSmart продукти за заседателни зали на Lenovo, ThinkSmart One се предлага стандартно с три години Premium Support, което осигурява техническа поддръжка на устройството 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Това включва и една година услуги с добавена стойност като: • ThinkSmart професионално техническо обслужване през първата година. Тази услуга е добавена за срок от една година с възможност за подновяване. Услугата включва инсталиране, конфигуриране и адаптиране на устройството към различни комуникационни платформи, както и опцията за пренасочване към ново място, ако това е необходимо. • ThinkSmart Manager Premium е софтуерен пакет за управление. Това осигурява поддържането на технологията винаги включена, свързана и лесна за използване. ThinkSmart Manager е в помощ на IT-отделите, за да управляват и контролират успешно цялото портфолио от ThinkSmart решения с един-единствен интуитивен интерфейс. Лек, бърз и здрав лаптоп със страхотен дисплей В ръцете ни попадна лаптопът Lenovo Yoga Slim 7 Pro (с процесор и графичен чип на AMD), който е едно наистина впечатляващо устройство. ... Прочети повече „Предизвикателствата пред новата хибридна работна среда не се ограничават само до това, да се виждаме и чуваме по-ясно. Технологията трябва да носи нещо повече, а именно да предоставя по-естествено и близко до личните срещи преживяване.“, споделя Шанън Маккей, General Manager Smart Collaboration Business за Lenovo. “ThinkSmart One предоставя възможности за интелигентно сътрудничество чрез иновативна, креативна и безпроблемна технология.“ Демонстрации на ThinkSmart One и още много интелигентни решения на Lenovo ще бъдат представени на InfoComm 2022 между 8-10 юни в Лас Вегас.