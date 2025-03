"Млъкни, дребно човече": Мъск и полският външен министър в словесен сблъсък за Starlink за Украйна

Министерството на цифровите технологии на Полша финансира технологията Starlink за Украйна с 50 млн. долара годишно. Става въпрос за сателитния интернет от терминалите на компанията на Илон Мъск SpaceX, който е ключов за комуникацията на украинските военни на фронта. Министърът на външните работи Радослав Сикорски също така предупреди Мъск: „Ако SpaceX се окаже ненадеждна, ще трябва да потърсим други доставчици“.

Всичко започна с публикация на милиардера, който е един от най-верните съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Буквално предизвиках Путин на физически бой един срещу един над Украйна, а моята система Starlink е гръбнакът на украинската армия. Цялата им фронтова линия ще се срине, ако я изключа. Това, от което съм отвратен, са години на клане в безизходица, от която Украйна неизбежно ще загуби. Всеки, на когото наистина му пука, който наистина мисли и който наистина разбира, иска месомелачката да спре", написа Мъск в собствената си социална мрежа X.

"Be quiet, little man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink," — Musk responds to Polish Foreign Minister



