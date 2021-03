Модели на Samsung се предлагат с до 50% отстъпка от А1 до края на месец март

Изборът от устройства е изключително широк – от бюджетни предложения като Samsung A20e и A21S, които се предлагат с 50% намаление, до средния клас смартфони Galaxy A51 и A71 с 25% отстъпка. Клиентите на телекома могат да избират и от флагманите и последното поколение продукти на Samsung като Galaxy S20 FE с 15% по-ниска цена и Galaxy S21 Ultra 256 GB, където намалението е почти 200 лева. Сгъваемият Galaxy Z Fold2 също е част от кампанията и е наличен с 324 лева намаление с план A1 ONE Unlimited 2XL.Предложенията са достъпни за клиентите, които сключат абонамент с някои от мобилните планове A1 ONE Unlimited, които също имат промоционални условия до края на март. В момента планът A1 ONE Unlimited 2XL се предлага с 50 000 МВ на максимална скорост на месец и неограничени минути за целия срок на договора, а цената му е 29,99 лева на месец. В абонамента са включени мобилна телевизия Xplore TV GO с 60+ ТВ канала, сред които едни от най-популярните у нас спортни ТВ програми – MAX Sport и Diema Sport. Месецът на Samsung в А1 обхваща и таблетите. При тях намалението достига 20% от цената при сключване на план A1 Surf XS или по-висок. Сред промоционалните модели са Galaxy Tab A7, Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ 5G.