Нов тренд в мрежата превръща политици и звезди в анимационни герои

Изкуственият интелект направи огромна крачка в своето развитие, като вече може да генерира изображения. А какво се случва, когато технологиите срещнат творчеството? OpenAI пусна най-усъвършенствания си генератор на изображения чрез новата актуализация на Chat GPT-4o. Новата функция на бота за изкуствен интелект буквално завлядя социалните медии, които са пълни с мемета и снимки в прочутия стил на изкуството в японското студио "Гибли". Актуализацията позволява на потребителите да генерират изображения в аниме стил с характерните за него пастелни и приглушени цветове и сложни детайли.

Художественият стил е работата на Хаяо Миядзаки в студио "Гибли" и е известен с успокояваща и нежна естетика.

Новата функция на изкуственият интелект ChatGPT превърна много интернет потребителите, влиятелните личности, политическите лидери, бизнес организации и знаменитости в нарисувани герои от популярния аниме стил.

