Практическото приложение на науката за големите данни и AI е на фокус във форума "Up to GATE"

Институт GATE към СУ “Св. Климент Охридски“ събира учени и изследователи от цял свят на форума "Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. 5 Years of Innovation”, от 20 до 24 ноември 2024 г., с водещ Георги Ненов. Потенциалът на пространствата от данни за създаване на стойност в икономиката на данните, данните като ключ за вземането на информирани решения в градовете на бъдещето и ценен ресурс за създаване на нови бизнес модели и услуги, ролята на AI в откриването и борбата с дезинформацията, повишаването на медийната грамотност и насърчаването на по-безопасна онлайн среда, европейските регулации за отговорно и етично използване на AI и развитие на иновациите - това са темите на фокус в първия ден на конференцията.

Чрез тематични майсторски класове и уъркшопи, свързани с решаването на реални казуси, изследователите от GATE ще представят в дълбочина практическите приложения на науката за големите данни и AI в различните направления на института – Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Интелигентно правителство, Умна индустрия. Присъстващите ще се запознаят отблизо и в детайл с възможностите на иновативните лаборатории на GATE и с услугите, които те предлагат за учените и индустрията.

Първият майсторски клас, посветен на AI регулациите, ще бъде част от програмата на форума. В него експертите от GATE (част от Работната група по създаването на първия Кодекс за поведение в областта на изкуствения интелект с общо предназначение по инициатива на Европейската служба за AI) ще дадат отговори за това как да адаптираме бизнеса си към новите изисквания за отговорно и етично използване на AI в съответствие със Законодателният акт за изкуствения интелект на ЕС.

Семинарът „Интелигентно управление и дезинформация – инструменти, ресурси и тенденции в изборите“ се състои от три части, посветени на три специфични и стратегически области на изследване за институт GATE и Българо-румънската обсерватория за дигитални медии (BROD). Това са специфичните езикови ресурси и инструменти за откриване на дезинформация, тенденциите на дезинформацията и изборите през 2024 и как се прилага Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията.

Ще бъде разгледана интеграцията на големи езикови модели (LLM), обработка на естествен език (NLP) и изкуствен интелект при разработването на автоматизирани инструменти за идентифициране на невярна или подвеждаща информация. Тъй като дезинформацията продължава да се разпространява в различни платформи, особено в социалните медии, необходимостта от ефективни механизми за откриване става все по-значима. В тази връзка ще бъдат разгледани методи и технологии, които могат да бъдат използвани за борба с дезинформацията, особено в контекста на българския език.

Чрез насърчаване на диалога и споделяне на добри практики уъркшопът има за цел да подобри разбирането за динамиката на дезинформацията, да насърчи отчетността в онлайн платформите и да гарантира, че местните политики са в съответствие със стандартите на ЕС за ефективна борба с разпространението на невярна информация.

Майсторският клас „Борба с дезинформацията в цифровата ера“ в партньорство с Коалицията за медийна грамотност е насочен към медийните професионалисти, журналисти, създатели и потребители на съдържание. Той ще разгледа начините за идентифициране и управление на дезинформацията с помощта на AI и цифрови инструменти.

Уъркшопът „Цифрово здравеопазване: Диагностични и прогнозни алгоритми, данни, платформи и инструменти“ ще представи конкретни примери за използването на технологиите и данните в медицината и здравеопазването. На фокус ще бъдат мултидисциплинарни и многонационални изследвания и иновации в областта на цифровото здравеопазване в ЕС. Учените от GATE ще представят резултатите от пилотното проучване за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер в рамките на проекта VELES.

Изследователите ще разкажат и за регистрирания от тях патент за Метод и система за следене на пациенти чрез видеонаблюдение, който се използва за облекчаване и подобряване на медицинското обслужване на хора, страдащи от епилепсия. Изобретението може да предоставя ефективни средства при ранното откриване, предупреждаване и превенция на усложнения, породени от епилептичен припадък.

Градските цифрови двойници като мощни инструменти за постигане на устойчиво градско развитие представени в два уъркшопа, посветени на умните градове. Първият ще фокусира вниманието върху технологиите, инструментите и платформите за развитие на градските цифрови двойници. Участниците ще научат как градските данни от различни източници се структурират, интегрират, анализират и визуализират, за да се опише и предскаже поведението на града с цел подпомагане при вземането на информирани решения за устойчиви градове и интелигентни общности.

Вторият семинар ще представи детайлно реални примери за използване на градските цифрови двойници, вдъхновени от бързата урбанизация, изменението на климата и управлението на ресурсите. Ще разкрие потенциала им да променят бъдещето на градовете.

И двата уъркшопа са насочени към урбанистите, архитектите, специалистите по данни и технологичните ентусиасти, обединени от една обща цел - да допринесат за преодоляване на предизвикателствата пред градовете на бъдещето чрез използването на технологиите и данните.

В рамките на форума, отбелязващ петата годишнина от създаването на института, от 22 до 24 ноември GATE ще бъде домакин и на второто у нас издание на AEC Hackathon (Architecture, Engineering and Construction Hackathon) - най-голямата световна платформа за отворени иновации в градската среда. То ще насърчи връзката между информационните технологии и компании, работещи в архитектурата, строителството, мобилността и градското планиране. По време на събитието участниците ще си сътрудничат, ще комуникират с експерти от различни сфери, ще работят в мултидисциплинарни екипи, ще придобият практически опит с иновативни инструменти, като крайният очакван резултат е решаване на конкретни казуси, свързани с развитието на градската среда.