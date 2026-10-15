Yettel предлага до 6 месеца телевизия без допълнително заплащане с избрани мобилни планове

Клиентите на Yettel с определени мобилни планове вече могат да получат до 6 месеца достъп до интерактивната телевизия Yettel TV без допълнително заплащане. Услугата става част от платформата GO+ и може да бъде активирана директно през приложението Yettel, без подписване на отделен договор за телевизия. В зависимост от мобилния си план потребителите могат да се възползват от един, три или шест месеца достъп.

С включването на Yettel TV в GO+ телекомът разширява портфолиото от дигитални услуги в платформата, която обединява решения за забавление, сигурност и ежедневни удобства. Така клиентите с определени мобилни тарифи получават още едно предимство към своя план – възможност да използват телевизионна услуга при преференциални условия.

Телевизия без обвързване

Едно от основните предимства на Yettel TV е свободата, която дава на потребителите. Услугата се предлага с месечен абонамент, без обвързване с договор за телевизия. След изтичане на промоционалния период клиентите могат да продължат да я използват срещу съответната месечна такса или да прекратят абонамента си без неустойки. Така те могат да съобразят абонамента с потребностите си, без да поемат дългосрочен ангажимент.

Потребителите могат да избират между два телевизионни пакета. Yettel TV Favorite предлага над 100 телевизионни канала и възможност за гледане на два екрана, а Yettel TV Max включва над 200 канала и достъп на три екрана. След края на включения в плана период месечната такса е съответно 9 евро за Favorite и 12 евро за Max.

Yettel TV предлага разнообразие от филми, сериали, спортни събития, новини, документални и детски предавания. Сред предимствата на услугата са и интерактивните функции, включително възможността за връщане на телевизионно съдържание до 7 дни назад. Така потребителите могат да гледат любимите си предавания в удобно за тях време, без да се съобразяват единствено с телевизионната програма.

Услугата е достъпна на съвместими смарт телевизори, смартфони и таблети чрез приложението Yettel TV, както и на компютър през уеб браузър. При използване на съвместим смарт телевизор не е необходим допълнителен приемник, а телевизията работи през интернет връзка, независимо от доставчика. Това позволява на клиентите да гледат предпочитаното съдържание както у дома, така и в движение.

Лесна активация директно през приложението Yettel

Активирането и управлението на телевизията стават изцяло дигитално през приложението Yettel. Потребителите могат да открият предложението, като натиснат банера в менюто GO+.

Освен Yettel TV, платформата GO+ обединява и други дигитални услуги, сред които Yettel Cloud, онлайн защита, защита на профила и MultiSIM. Наличните предложения зависят от избрания мобилен план, а клиентите могат да разгледат условията, да активират и да управляват услугите си на едно място.