1Password, най-големият мениджър на пароли в света, е бил хакнат, според разработчика на платформата. Пробивът е открит на 19 ноември: хакери са получили достъп до корпоративния GitHub акаунт на служител и са го използвали, за да внедрят зловреден код във вътрешни услуги. В резултат на това хакерите са получили достъп до някои данни от потребителските акаунти, по-специално имената и имейл адресите, необходими за влизане.

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Компанията подчерта, че самото хранилище за пароли не е било хакнато. 1Password не уточни колко потребители са били засегнати. Компрометираният GitHub акаунт е бил блокиран. Платформата също така е увеличила дължината на кодовете, използвани в имейлите за покани и възстановяване, от шест на десет знака. Потребителите са били посъветвани да внимават за фишинг атаки: имейли или SMS съобщения, уж издадени от 1Password. Компанията също така повтори, че платформата никога не се свързва с клиенти, за да поиска пароли или секретни ключове. Не се планират актуализации относно инцидента.

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Миналата седмица хакери са атакували организации, свързани с Visa, Mastercard и JP Morgan, използвайки ransomware, според The ​​Wall Street Journal. Според специалиста по киберсигурност SOCRadar, хакерската група n0n стои зад атаката. Киберпрестъпниците твърдят, че са получили данни за активността на картодържателите, включително „десетки хиляди имейл адреси“.

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Visa свързва случилото се с инцидент при доставчик на услуги на трета страна в Азия и уверява, че не са откраднати данни за плащане, включително номера на карти. Според Ройтерс, откраднатите данни се отнасят предимно до пазари в Азиатско-тихоокеанския регион, по-специално Хонконг, Тайван, Корея, Япония, Филипините, Сингапур, Малайзия, Австралия и Макао. Mastercard също така заяви, че инцидентът е свързан с доставчик на услуги на трета страна и че нарушението е засегнало ограничен брой имейл адреси и не е включвало информация за плащане.

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