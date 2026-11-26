Милиардерът Илон Мъск обяви, че ще предостави на всяко дете в САЩ по две акции на космическата си компания „СпейсЕкс“ (SpaceX). Така той удвоява обещанието си от октомври, когато заяви, че ще подари по една акция на всяко дете в страната, предаде Франс прес. „Всяко дете в Америка ще получи две акции на „СпейсЕкс“ – една от компанията и една лично от мен“, написа Мъск в социалната мрежа „Екс“ (X), която също е негова собственост.

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По данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ от 2024 г. в страната живеят около 73 милиона души под 18-годишна възраст. При цена от 127,44 долара за акция при затварянето на вчерашната борсова сесия общата стойност на подаръка би достигнала около 18,6 млрд. долара (17 млрд. евро).

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Мъск уточни, че акциите от компанията ще бъдат прехвърлени през следващия месец, а тези, които той ще предостави лично, ще бъдат разпределени през юни 2027 г. Засега милиардерът не е разкрил други подробности около инициативата, пише БТА. „Препоръчвам ви да запазите акциите си“, посъветва той. Според Мъск стойността на SpaceX може да нарасне до около милион пъти размера на световната икономика, ако компанията успее да осигури живот на хората на повече от една планета и да използва дори една милионна част от енергията на Слънцето. „Разбира се, това са изключително трудни цели, но има начин те да бъдат постигнати“, допълни той.

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През октомври Мъск обеща да дари по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ, като определи инициативата като „първата от дълга поредица“ подобни действия. Той направи първото си съобщение две седмици преди междинните избори за Конгреса в САЩ, на които Демократическата партия постигна убедителна победа. SpaceX дебютира на фондовата борса през юни, като набра около 85,7 млрд. долара (78 млрд. евро). Междувременно ракетата „Старшип“ (Starship) на компанията достигна орбита за първи път през септември – важен етап в амбицията на Мъск да колонизира Марс, припомня АФП.

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