Yettel започва предварителните поръчки за първия сгъваем iPhone на 16 октомври

Yettel стартира предварителните поръчки за iPhone Duo - първия сгъваем смартфон на Apple. От 15:00 ч. днес клиентите могат да заявят новия модел, който съчетава удобството на сгъваемия дизайн с повече пространство за работа с приложения и създаване на съдържание. Телекомът го предлага в два цвята – Night Sky и Star White, и с четири варианта на паметта: 256GB, 512GB, 1TB и 2TB. Цената на iPhone Duo 256 GB в Yettel е 2099,99 евро в брой или 100,99 евро на месец на лизинг при двугодишен договор с абонаментен план Total Unlimited MAX.

Предварителните поръчки се приемат до 23:59 ч. на 22 октомври през официалния сайт на оператора и мобилното приложение Yettel, а продажбите започват на 23 октомври от 08:00 ч. При покупка с определени абонаментни планове клиентите могат да се възползват и от удължена гаранция до 4 години като част от пакета „Смартфон Вселена“. iPhone Duo работи изцяло с eSIM, без слот за физическа SIM карта.

Всички поръчки се обработват по реда на тяхното постъпване. За по-бързо и удобно заявяване на устройство клиентите могат да използват мобилното приложение Yettel, където предварително да влязат в профила си и да изберат предпочитания абонаментен план.

Повече пространство за работа и забавление със сгъваемия дизайн

iPhone Duo е насочен към потребителите, които искат да използват смартфона си не само за комуникация, но и за работа, създаване на съдържание и забавление. За разлика от стандартния iPhone, сгъваемият модел разполага с най-големия дисплей в историята на iPhone, който осигурява повече пространство за работа с няколко приложения едновременно, без да е необходимо допълнително устройство. Вътрешният екран е с нанотекстура, която намалява отблясъците и подобрява видимостта при различни условия на осветеност. Сгъваемата конструкция позволява iPhone Duo да бъде поставен под различни ъгли и да стои самостоятелно върху равна повърхност – удобно решение за видеоразговори и снимане без статив.

Титаниева конструкция и висока производителност с A20 Pro

За по-голяма издръжливост iPhone Duo използва рамка и покритие на пантата от титан клас 5, предно стъкло Ceramic Shield 2 и задно стъкло Ceramic Shield. Моделът е оборудван с чип A20 Pro, проектиран за работа с усъвършенствани приложения и функции с изкуствен интелект. Той предлага до 50% по-бърз шестядрен процесор и до 2,1 пъти по-висока графична производителност спрямо iPhone 15 Pro. Това осигурява необходимата мощност за плавна работа с няколко приложения, обработка на снимки и видео и игри с високи графични изисквания. Охлаждането с изпарителна камера подпомага работата при високо натоварване, а системата с две батерии осигурява заряд за целия ден.

От впечатляващи кадри до интелигентни функции за всеки ден

За снимки и видео iPhone Duo разполага с двойна 48 MP Fusion система, включваща основна и ултраширокоъгълна камера, както и нови функции за интелигентно заснемане. За видеоразговори и селфита моделът предлага FaceTime камера, разположена под дисплея, и 12 MP предна камера с Center Stage. Apple Intelligence допълва възможностите на модела с инструменти за писане, работа със съдържание и по-лесно изпълнение на ежедневни задачи.

До 4 години гаранция и допълнителна грижа от Yettel

При покупка на iPhone Duo с абонаментен план клиентите могат да се възползват и от други предимства на „Смартфон Вселена“. Пакетът обединява услуги за грижа за устройството през целия му жизнен цикъл. В зависимост от избрания план те включват достъп до сертифициран сервиз, професионална диагностика и възможност за