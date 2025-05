Заради постоянна игра на смартфона: Абсурдно изкривяване на гръбнака за малко да убие млад мъж (СНИМКИ)

Смъртта е неизменна част от живота, но начините, по които можеш да си отидеш от този свят, са безброй. Безспорно обаче стряскащ случай от Япония предизвиква внимание. Там 27-годишен мъж за малко да почине поради прекомерно пристрастяване и игра на видеоигри на смартфона си, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Японецът за малко да умре, заради "синдром на падналата глава". Оказва се, че той е преракал толкова време от живота си наведен над екрана на смартфона си, че е получил невероятно изкривяване на гръбнака и то точно във врата - под ъгъл от 90 градуса. Положението е толкова тежко, че гръбнакът му е почнал да се появява като гърбица на врата, а той не е можел да помръдне главата си нагоре. Японецът не е можел и да се храни нормално, защото заради изкривяването не е можел да преглъща така, както е предвидила природата.

