Изтъкнат чеченски командир предупреди Украйна: Първо биете Русия по главата, после - преговори (ВИДЕО)

"Никога в този живот" - така командирът на чеченския батальон "Шейх Мансур" Муслим Чеберлоевски отговори на директен въпрос дали е възможно с Русия да бъде постигната договорка и подписан договор, който Кремъл да спазва. Като борец за свобода на Чечения, Чеберлоевски описа накратко опита си с руснаците - "ние преговаряхме с тях. Стотици пъти. И всеки път те нарушаваха договореното".

Чеченецът директно каза, че народът му има следната поговорка: "Войната може да бъде спряна с война". Чеберлоевски беше категоричен - като предлагаш на (Путинова) Русия преговори, мир, начин противоречията да бъдат решени цивилизовано, тя те счита за слаб, страхлив и го възприема като сигнал да те смаже.

Каква е рецептата според чеченеца? С Русия трябва да се говори като равен с равен, а това се постига тогава, когато на руснаците "им бъде хвърлен хубав бой, когато им бъдат набити канчетата. Тогава слушат". Чеченецът каза и друго - това не значи, че искаме война безкрай. И ние искаме да се приберем у дома, да живеем независимо. "Ние сме малка държава, но не дадоха (да живеем независимо). И на други няма да дадат".

