Защо надеждността, времезакъснението и покритието са ключови при измерването на качеството на мобилните мрежи

Когато става дума за мобилни мрежи, фокусът често попада върху скоростта на връзката. Това е разбираемо, тъй като бързият мобилен интернет има ключово значение за потребителското изживяване. Въпреки това, скоростта не е единственият фактор, който демонстрира колко качествена е една мрежа. За потребителите въпроси като колко е надеждна и постоянна връзката, колко време чакат да им зареди дадено съдържание и колко добро е покритието, особено в отдалечени райони, също са не по-малко важни. Ето защо, при сравняването на представянето на мрежите трябва да имаме предвид именно кое се измерва – дали само колко е бърза мрежата или какво е нейното цялостно представяне.

В България Yettel е телекомът, чиято мрежа се представя най-добре не само по един, а по множество показатели. Това показва измерване, проведено от независимата организация за сравнителен анализ umlaut. На база резултатите от него, мобилната мрежа на Yettel за осми пореден път беше призната за най-добра в България и отличена със сертификат Best in Test. Телекомът се класира сред първите 10 в Европа и сред топ 20 операторите в света в тестовете на umlaut за 2024 г., като отбеляза рекордните 957 точки от възможни 1000. Този забележителен успех за първи път поставя Yettel в категорията „Outstanding“ на umlaut, която отличава постижения, значително над средното ниво в сектора.

Изследването е проведено през 24-седмичен период – от 29 юли 2024 г. до 12 януари 2025 г., на база на повече от 170 милиона измервания. Данните обхващат близо 15 000 независими крайни потребители, сред които абонати и на трите мобилни оператора в България. Освен с общ брой точки, с който изпреварва другите два телекома у нас, Yettel заема водещо място и в три ключови подкатегории от изследването – „Надеждност“, „Времезакъснение“ и „Широколентово покритие“. Това показва, че мрежата на оператора е оценена не само по един отделен показател, а въз основа на цялостното ѝ представяне в различни измервани области.

Защо надеждността, времезакъснението и широколентовото покритие са толкова важни за качеството на една мрежа?

Надеждност: мобилна мрежа, на която можеш да разчиташ

Стабилна връзка с минимални прекъсвания, която е достъпна 24/7 с най-високо качество. Така най-кратко можем да опишем „перфектната“ мобилна мрежа. Доколко е надеждна една мрежа е важно не само за ежедневните дейности на потребителите като сърфиране в интернет, използване на социални медии и гледане на видео съдържание, но и за бизнеса, който разчита на отлична връзка при дистанционни разговори, обмен на данни и работа с облачни приложения.

Измерването на umlaut определя мрежата на Yettel като най-надеждната в България, с оценка от 582 точки от възможни 600. Това постижение е важен индикатор, че клиентите на телекома могат да разчитат, че Yettel полага максимални усилия за това те да могат безпроблемно да ползват мобилни услуги, независимо дали се намират в градски условия или в отдалечени райони, дори при висока натовареност на мрежата.

Ниско времезакъснение: ключов фактор за добро потребителско преживяване

Времезакъснението (или „латентността“) е един от основните параметри, които определят качеството на мобилната мрежа. То измерва времето, необходимо на данните да преминат от източника до устройството на клиента. Колкото по-ниска е латентността, толкова по-бърза е реакцията на дадено приложение, а това има пряко въздействие върху потребителското преживяване.

Именно в подкатегория „Времезакъснение“ от изследването на umlaut Yettel постига впечатляващ резултат, получавайки 195 точки от възможни 200. Измерванията в тази област обхващат дейности с високи изисквания към мрежата като онлайн гейминг в реално време и приложения за гласова комуникация през интернет. Тези услуги изискват стабилна свързаност и минимална латентност, тъй като всяко закъснение може да повлияе негативно на качеството – например да предизвика критично забавяне при игри или пропускане на важна информация при разговори в случай на прекъсване.

Широколентово покритие: достъп до най-модерната технология в най-голям процент от времето

Доброто покритие на мрежата е важен фактор за всеки потребител. За нас като ползватели е важно да имаме достъп до интернет не само в урбанизирани райони, но и в по-отдалечени местности, при това на най-високата възможна технология и в най-голям процент от времето.

В подкатегория „Широколентово покритие“ от изследването на umlaut Yettel бележи 379 точки от 400 възможни. Този резултат не само потвърждава качеството на предлаганата услуга, но и ясно демонстрира ангажимента на телеком оператора към осигуряването на достъп до най-съвременните мобилни технологии – 4G и 5G.

Защо оценката на umlaut е толкова значима?

Umlaut е световно призната организация, специализирана в оценката на качеството на мобилните мрежи по цял свят. Историята ѝ започва през 1991 година в Германия като фирма за инженерни консултации и услуги. С течение на годините, компанията разширява своята дейност и се утвърждава като един от лидерите в областта на технологиите и телекомуникациите. Дейността на umlaut обхваща както традиционни, така и цифрови инженерни услуги, включително тестване и валидиране на интелигентни свързани продукти. Компанията предлага стратегическо, организационно консултиране, както и разработка на хардуерни и софтуерни продукти. През 2020 година umlaut се присъединява към глобалната консултантска компания Accenture, което е част от усилията на Accenture да разшири своето портфолио в области, свързани с иновациите и развитието на нови технологии като облачни услуги, изкуствен интелект и 5G.

Методологията на изследванията на umlaut е изключително задълбочена и обхваща широк спектър от показатели, оказващи влияние върху потребителското преживяване, тъй като качеството на мобилната мрежа трябва да се измерва чрез цялостна оценка на работата ѝ въз основа на различни ключови индикатори. Тестовете се извършват в реални условия, като целта е да бъдат предоставени резултати за представянето на мобилните оператори на различни пазари и в различни категории. Така се осигурява обективна представа за работата на мобилните мрежи в разнообразни ситуации, което е от съществено значение за удовлетворението на нуждите и очакванията на потребителите.

Именно затова осмият пореден сертификат Best in Test за Yettel, както и извоюваното място в категорията „Outstanding“, са толкова важно доказателство за високото качество на услугите на телекома. Още от 2019 г., когато получава първия си сертификат Best in Test, до днес операторът усилено развива своята мрежа и разширява 5G покритието си в цялата страна, което вече достига до над 82% от населението.