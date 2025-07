Сам Олтман предупреди: Всичко, което казвате на чатбота, не е поверително (ВИДЕО)

Ако използвате ChatGPT като терапевт или търсите от него съвет за любовна връзка, трябва да имате предвид, че всичко, което му споделяте, не е поверително. Това призна главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман. Разговорите с чатбота не са защитени от закона, както тези с лекар, адвокат или терапевт. Това означава, че в случаи като развод, спорове за попечителство или трудови спорове, историята на чата ви може да бъде поискана от съда като доказателство.

Говорейки в предаването "This Past Weekend with", Олтман каза: "Хората говорят за най-личните детайли в живота си с ChatGPT. Особено младите хора го използват като терапевт, лайф коуч; ако имат проблеми във връзките си го питат "какво да правя?".

Той наблегна, че в момента между лекар и пациент има поверителност, но такава не съществува при разговорите с ChatGPT. И тази липса на защита може да има сериозни последици, особено в правни ситуации.

Олтман призова същата концепция да бъде приложена и за чатботовете. Според него законодателите трябва да действат бързо и да предоставят известно ниво на правна защита и по отношение на чувствителните разговори с изкуствен интелект, като добави, че само допреди година никой дори не е можел да помисли, че това ще се наложи.

🧩Do you like to share secrets with ChatGPT? Think twice!



OpenAI CEO Sam Altman has admitted: everything you tell the AI is not confidential.



Conversations with ChatGPT aren't protected by law like those with a doctor, lawyer, or therapist. That means in cases like divorce,… pic.twitter.com/cnkOfksnKc