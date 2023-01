Астронавтът Бъз Олдрин се ожени на 93 години

Двамата са се оженили на 21 януари, когато е и рожденият ден на астронавта. Бъз Олдрин е член на екипажа на мисията "Аполо 11", който за първи път кацна на Луната на 20 юли 1969 г. Олдрин е пилот на лунния модул, Майкъл Колинс е пилот на командния модул, а Нийл Армстронг е командир на полета и първият човек, стъпил на Луната. Олдрин е последният жив член на екипажа на "Аполо 11", припомня Франс прес.

Анка Фор е изпълнителен вицепрезидент на компанията "Бъз Олдрин Венчърс". Тя и Олдрин са се оженили в тесен кръг в Лос Анджелис, а добрата новина съобщия младоженецът с пост в Twitter.

On my 93rd birthday&the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur&I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles&are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn