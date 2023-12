Били Айлиш призна, че харесва жени и веднага загуби 100 хил. последователи в Instagram (ВИДЕО)

В дните след признанието ѝ обаче певицата изгуби над 100 хиляди последователи в Instagram. "Вижте, не съм очаквала, че това ще се превърне в толкова голям проблем. В смисъл, не беше ли очевидно? Не може ли просто да ни оставите на мира? След което видях как изглежда в статията и, ами, да, явно съм сътворила поредната сензация", споделя Били.

Billie Eilish talks about coming out at Variety’s Hitmakers event:



“I kinda thought, wasn’t it obvious? I didn’t realize people didn’t know”



pic.twitter.com/qPxY0cV73X