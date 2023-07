Брад Пит започва снимки на филм за Формула 1 с Люис Хамилтън. Вижте болида му (СНИМКА)

Специално за този проект е създаден пит бокс, в който ще се помещават техниците на измисления отбор APXGP, за който се състезава персонажът на Брад Пит. Героят му Сони Хейс е бивш успешен състезател във Формула 1, който решава да се завърне на пистата като ветеран. Негов съотборник е Джошуа Пиърс, изигран от Дамсън Идрис. Режисьор на филма е Джоузеф Косински, който режисира и филма "Топ Гън: Маверик" с Том Круз.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp