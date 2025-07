Бременна на 47: Момиче на Джеймс Бонд очаква първото си дете (СНИМКИ)

Катерина Мурино, която стана известна с ролята си на Соландж в филма за Джеймс Бонд "Казино Роял" от 2006 година, сподели пред френското списание Gala, че очаква първото си дете след труден път с инвитро оплождане. „На моята възраст трябваше да помоля медицината да помогне на природата“, окровено обясни тя и допълни: „Не винаги ти решаваш кога е правилният момент да станеш майка.“

