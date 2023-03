Дара Екимова като Селин Дион спечели зрителите на "Като две капки вода"

Пръв тази вечер на сцената на шоуто излезе единият от големите фаворити - Тома. Той трябваше да имитира Хари Стайлс с парчето "Watermelon Sugar", който в момента е една от най-популярните световни звезди. Както винаги, Тома се превъплъти перфектно в образа си, макар чисто стилово Стайлс да е доста далеч от рока.

След него на сцената на "Като две капки вода" се качи младата Дара Екимова, за която бутонът на късмета миналия път отреди да имитира великата Селин Дион и вечния хит "All by Myself". Дара направи много добра имитация, успя да се доближи до тембъра на Селин Дион и да изправи на крака публиката в залата. Димитър Ковачев-Фънки обаче хич не беше доволен и дори каза, че е щял да заспи от скука и имитацията никак не е била добра. Въпреки това зрителите очевидно харесаха изпълнението ѝ и ѝ дадоха максималния брой точки.

След това Керана трябваше да влезе в кожата на Арета Франклин в песента "Respect" и да се опита да "овладее" емоциите си, които по принцип "избухват" по цялата сцена. Керана излезе и започна да пее, а Фънки демонстративно стана от мястото си на масата на журито и седна сред зрителите, за да види по-добре цялата сцена.

Христо Гърбов като Едит Пиаф, сн. "Като две капки вода"/Facebook

Актьорът Христо Гърбов отново имаше трудна задача - да имитира Едит Пиаф и великия шансон "Non, je ne regrette rien". Пролича си, че Гърбов се старае и всъщност изпълнението му беше доста добро. Този път липсваше вечната комична част, която присъства неизменно досега във всяка негова имитация.

Дуетът Димо Алексиев и Ралица Паскалева влязоха в образ на групата Mr. President и хита им от 90-те "Coco Jamboo". Двамата актьори се раздадоха с типичните за тези години танци и направиха една прилична дискотека в студиото на "Като две капки вода".

Яна Маринова като Милена Славова, сн. "Като две капки вода"

Бутонът на късмета отреди за Яна Маринова да влезе в образа на Милена Славова и да изпълни култовото ѝ парче "Защо". Това изпълнение на Яна беше най-доброто ѝ досега, като имитацията ѝ бе почти 1:1 с Милена от 90-те години.

След Яна на сцената на "Като две капки вода" се качи друг актьор - Владимир Михайлов, който трябваше да влезе в образа на корейската звезда Psy с едно от по-малко известните им парчета "Daddy". Михайлов закова образа на Psy с всичките му шантави движения, които не спират от началото до края на парчето. Владо за пореден път доказа, че е зверски талантлив и изпипва всичко, с което се захване.

Предпоследен пред зрителите трябваше да излезе Христо Петков в образа на Стефан Вълдобрев, но тъй като по време на излъчването на "Като две капки вода" Петков играе в постановката "Хъшове" в Народния театър, изпълнението му бе на запис. Образът на Вълдобрев беше свеж и също толкова лежерен, колкото и парчето "Рай".

Кали бе последният участник тази вечер. Нейната задача бе да имитира Горан Брегович и песента "Bella Ciao". И макар вокално да не успя да избяга от себе си и да се доближи до Брегович, все пак актьорски го докара, което не е никак малко постижение.