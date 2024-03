Dr. Dre разкри, че е преживял три инсулта (ВИДЕО)

Разкритието на рапъра стана по време на интервю в предаването "This Life of Mine with James Corden". Говорейки за симптомите, които е усетил, Дре обясни какво точно се е случило с него. Първоначално усетил силна болка зад ухото, което след това се оказало красноречив симптом за аневризма. Рапърът игнорирал състоянието си, но синът му и негов приятел го принудили да потърси лекарска помощ.

"Следващото нещо, което си спомням, е, че припаднах. Връщах се в съзнание и после пак припадах и накрая се озовах в интензивното отделение. Бях там две седмици.", спомня си рапърът. По време на престоя си в болницата рапърът преживява три инсулта - ясен знак, че състоянието му е било изключително сериозно. "Чувах докторите да идват и да ми казват: "Нямаш представа какъв късметлия си.", споделя Dr. Dre.

Въпреки че се опитва да живее здравословно, да тренира и да се храни качествено, рапърът се оказва с много високо кръвно налягане. В интервюто той признава, че е нямал идея, че има проблеми с кръвното.

Възстановяването

След като се пооправя, звездата осъзнава, че е най-обикновен смъртен човек. "Когато се замислиш през какво си преминал, разбираш, че е лудост... особено когато си по пътя към дома. Осъзнах, че нямам контрол над случващото се. Това е нещо, което просто се случва изведнъж. Събуждаш се и изведнъж си на съвсем друга вълна.", казва рапърът, цитиран от Marca.

