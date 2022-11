Дъщерята на Джони Деп коментира скандалното дело с бившата му (ВИДЕО)

Съдебният процес между Джони Деп и Амбър Хърд стана едно от най-скандалните и обсъждани събития в света на шоубизнеса тази година. Деп в крайна сметка спечели, но дъщеря му не коментира нито самото дело, нито резултатите от него. В интервюто си за „Ел” Лили-Роуз обясни защо е избрала този подход.

„Когато става въпрос за нещо много лично, което изведнъж престава да бъде такова, смятам, че действително имам право да оставя своите мисли за себе си. Освен това смятам, че не съм длъжна да отговарям за някого и че през по-голямата част от кариерата ми се опитваха да ме оценяват в зависимост от мъжете в моя живот – без значение дали членове на семейството ми или гаджета. Но аз съм готова да бъда оценявана по това, което правя”, заяви Лили-Роуз.

Тъй като Лили-Роуз Деп е родена в семейство на знаменитости, често ѝ приписват успеха ѝ на връзкарство и явния непотизъм - когато привилегии се дават на роднини или приятели, независимо от професионалните им качества. Лили-Роуз, която гради кариера на модел и се снима в киното, разкри в интервюто какво мисли за подобни подозрения.

„Хората са предубедени по отношение на вас или на това, което сте постигнали, но мога категорично да кажа, че нищо няма да ви донесе ролята, освен самия факт, че сте подходящ за нея. Може произходът да помогне да ви се открехне вратата, но не и да влезете вътре. Винаги след това предстои много работа. Ако нечии родители са лекари и след това детето също стане лекар, няма да кажете: „Е, ти си лекар, защото и родителите ти са такива”, отбеляза Деп.

Тя подчерта също, че с такива предубеждения обикновено се сблъскват жените, а към мъжете отношението в шоубизнеса е друго.

В интервюто Лили-Роуз споменава и своята известна майка – Ванеса Паради. Моделът отбеляза, че тя и брат ѝ Джек още като деца са свидетели как ѝ се е отдавало да бъде грижовна майка и в същото време на има наситен публичен живот.

„Беше страхотно да гледам как излиза на сцената и пее за хиляди хора, как е в стихията си, в едно с изкуството си”.

Лили-Роуз споделя също, че и майка ѝ, и баща ѝ винаги са се старали да пазят нея и брат ѝ, докато са били деца.

