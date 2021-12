Ето кой победи в "Гласът на България" 2021 (ВИДЕО)

Петя Панева от отбора на Галена спечели зрителския вот и е големият победител в осмия сезон на "Гласът на България". Това е успех и за поп-фолк певицата, която за първа година е треньор в шоуто.

"Много благодаря на цяла България, която гласува българското да спечели. Много благодаря! Обичам ви!", каза щастливата Петя след като спечели титлата и 50 000 лв.

До финала, който протече в три етапа, се класираха Петя Панева и Георги Костадинов от отбора на Галена, 15-годишната Лидия Ганева с ментор Дара, артистичната Рая Димитрова, Атанас Пенев и Борис Илиев от отбора на Иван Лечев.

В първия етап те трябваше да пеят в дует с наши известни певци. Георги и Миро изпяха "Don't Let The Sun Down On Me" на Елтън Джон и Джордж Майкъл. Лидия и Графа направиха чувствено изпълнение на неговата песен "Искам те". Рая и Виктория пък заложиха на "Tears Getting Sober" - песента, с която Вики трябваше да ни представи на "Евровизия" през 2000. Атанас и Иван Иванов от Б.Т.Р. зарадваха почитателите на рока с "Are Уou Gonna Go My Way" на Лени Кравиц. Борис и Мария Илиева изпяха "Endless Love" на Марая Кери и Лътър Вандорс. Най-много овации обаче събраха Петя и Деси Добрева, които емоционално изпълниха народната песен "Катерино моме".

ВИЖТЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ТУК!

Във втория етап музикалните таланти повториха най-доброто си изпълнение от началото на предаването. Във финалния двубой Георги заложи на "Черно и бяло" на Георги Христов, Петя пък избра най-популярната песен на Янка Рупкина - "Калиманку Денку". В крайна сметка нежното миньонче трогна зрителите с красивия си глас и любов към фолклора, заради което спечели и титлата "Гласът на България 2021".