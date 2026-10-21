Грешна диагноза: Кристина Апългейт разкри, че не е болна от множествена склероза

Американската актриса Кристина Апългейт, която от години откровено разкриваше подробности за живота си с множествената склероза (МС), каза, че според нейния лекар тя няма това автоимунно заболяване и е била диагностицирана погрешно, предаде АП. "Отново съм в начална позиция и не знам какво става с мен", каза актрисата в новия епизод на своя подкаст "MeSsy", където си партнира с Джейми-Лин Зиглер - друга популярна личност, която също говори открито за собствената си битка с множествената склероза.

Апългейт първоначално обяви публично през 2021 г., че е била диагностицирана със заболяването, което кара имунната система да атакува клетките в централната нервна система. Сега обаче в подкаста Апългейт каза, че въпреки грешната диагноза, все още проявява "абсолютно всички симптоми на човек с МС". Тя допълни: "Все още се налага да използвам инвалидна количка, когато ходя на лекар. Просто не мога да извървя разстоянието от колата до кабинета".

За множествената склероза липсва един-единствен и категоричен тест – поставянето на диагнозата обикновено изисква постепенно изключване на всички останали възможни причини. Процесът може да отнеме години и прегледи при множество специалисти, преди някой лекар най-накрая да успее да сглоби цялата картина, пише АП.

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Д-р Бенджамин Грийнбърг – невролог и специалист по множествена склероза и автоимунни неврологични заболявания в Югозападния медицински център на Тексаския университет в Далас – отбелязва, че според най-авторитетните изследвания процентът на погрешно диагностицираните с МС е около 10 на сто. "Ние се осланяме на клиничните симптоми, анамнезата, ЯМР и често на изследване на гръбначномозъчна течност, след което провеждаме поредица от тестове, за да изключим състояния, които наподобяват МС. За съжаление обаче, тези изследвания не са универсално кодифицирани", обяснява той.

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Д-р Грийнбърг допълва, че случаят с Апългейт носи ценни поуки както за медицинските специалисти, така и за пациентите. За лекарите това е напомняне, че веднъж поставената диагноза може преднамерено да насочи цялата здравна верига към грешно заключение. "Ако впиша "множествена склероза" като предварителна диагноза при изпращане за ЯМР, вероятността рентгенологът да каже: "Е, това не е множествена склероза, трябва да помислите за нещо друго", става много по-малка. Тази първоначална оценка просто предначертава мисленето в системата", казва той. "Моята обща препоръка към пациентите и техните семейства е винаги, когато става въпрос за тежка, сериозна или хронична диагноза, при първа възможност да потърсят второ мнение - това никога няма да навреди."

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Апългейт каза, че новината я е поставила в неловко положение, тъй като двете със Зиглер се превърнаха в едни от най-разпознаваемите лица, защитаващи правата на хората с МС. "Странно е, защото имам чувството, че разочаровах всички", признава тя. "Много е стряскащо и наистина ме обърква."

Повечето автоимунни заболявания, особено при възрастните, не се дължат на конкретна генетична мутация. Вместо това комбинация от различни гени, влияещи на имунната система, може да създаде предразположеност у човека. Учените обясняват, че след това е нужен външен фактор – отключващ елемент от околната среда като инфекция, тютюнопушене или замърсители, за да се задейства болестта, предава БТА.