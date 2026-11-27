София Вергара посети Баранкиля в Колумбия, за да види собствената си статуя, открита миналата година. Актрисата от сериала "Модерно семейство" получи реплика на паметника и няколко официални отличия от кмета на града. Актрисата изглеждаше силно развълнувана и благодарна за топлото посрещане.

Статуята е висока 7,3 метра и тежи шест тона. Изработена е от бронз, а на нея София Вергара е облечена в синя рокля. Ино Маркес е авторът на едно от най-обсъжданите произведения в града. Актрисата сподели няколко момента от пътуването си до Колумбия в социалните си мрежи, където е имала възможност да се наслади на щастливи мигове с приятелите и семейството си.

Sofia Vergara fue homenajeada en Baranquilla, Colombia su ciudad natal y el discurso que dio ES UN LOCO😭🙏🏻 ella es tan gloria de modern family https://t.co/uRPz0Yusc8 — nom0leste (@nom0leste) November 26, 2026

Миналото лято, когато паметникът беше открит, София Вергара изрази огромната си радост в съобщение в социалните си мрежи: "Благодаря ти, моя прекрасна Баранкиля, за този подарък! Никога не съм си представяла, че моята история, моята работа и моите мечти ще оставят толкова значителен отпечатък върху тази земя, която обичам, уважавам и която толкова много ми липсва. Благодаря на Баранкиля за всичко, което съм. Всичко, което съм постигнала, дължа на силата, упоритостта и радостта, които се усещат в тази земя. Тази статуя е не само в моя чест, но и в чест на жителите на Баранкиля, както и в чест на моето семейство и приятелите ми, които винаги са били до мен. Много ви обичам всички!", написа тя в профила си в Instagram в съобщение, което събра много коментари.

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Нетното състояние на София Вергара

54-годишната София Вергара е едно от най-известните лица в Колумбия. Според специализираното издание "Celebrity Net Worth" нейното нетно състояние възлиза на 180 милиона долара благодарение на богатата ѝ и успешна професионална кариера.

Откакто се появи в реклама на Pepsi на 17-годишна възраст, кариерата на актрисата, която е и модел, следва ясна възходяща траектория. Като актриса тя беше една от най-обичаните героини в сериала "Modern Family".

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