Хич не се харесват: Видимо напрежение между Том Круз и Брад Пит озадачи феновете им (ВИДЕО)

Том Круз и Брад Пит се събраха отново пред камерите на европейската премиера на филма "F1", но общуването им бързо повдигна вежди. Двойката, известна с чара и харизмата си, изглеждаше сякаш на актьорите им е неудобно при срещата им на червения килим. 62-годишният Круз стоеше със сдържана стойка, докато 61-годишният Пит се приближи с неловък жест, който беше нещо средно между ръкостискане и прегръдка. Облечен в зелен костюм, с папийонка и слънчеви очила, Пит разтвори ръце точно когато стигна до Круз, сякаш подканвайки го към топъл поздрав. Круз се въздържа. Вместо да се прегърнат, актьорите си размениха кратко ръкостискане и блъскане в гърдите, което накара много зрители видимо да настръхнат.

За момент изглеждаше, че Круз ще избегне контакта. В крайна сметка двамата позираха заедно и се обгърнаха за кратко, но напрежението вече беше настъпило.

Hollywood legends Brad Pitt & Tom Cruise team up at the #F1TheMovie European Premiere! pic.twitter.com/Y3tVTLzEZ5