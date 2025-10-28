Хю Джакман и Сътън Фостър се появиха за първи път като двойка на червения килим

Актьорът Хю Джакман и актрисата Сътън Фостър направиха първата си официална съвместна поява на червения килим като двойка на 26 октомври 2025 г. по време на премиерата на филма "Song Sung Blue" по време на фестивала AFI Fest в Лос Анжелис. Двамата позираха заедно пред фотографите, облечени в координирани черни тоалети – Джакман в класически черен костюм с бяла риза и тъмна вратовръзка, а Фостър – в елегантна черна сатенена рокля.

Хю Джакман и Сътън Фостър се познавали дълго време. Двамата се запознават в театралните среди още в началото на 2000-те и заедно участваха в Бродуей постановката „The Music Man“ през 2022 г.

Романтичните им връзки обаче стана публично известна в началото на тази година, когато бяха заснети ръка за ръка в Лос Анжелис.

Предишните връзки

Холивудската звезда Хю Джакман официално финализира развода си с австралийската актриса и продуцентка Дебора-Лий Фърнес през юни 2025 г., слагайки край на един от най-дълготрайните и стабилни бракове в развлекателната индустрия. Двамата бяха заедно цели 27 години и заедно отгледаха двама деца, като винаги поддържаха сравнително дискретен личен живот, далеч от медийната суматоха на Холивуд. Разводът им предизвика изненада сред феновете и колегите им, тъй като връзката им винаги се е смятала за пример за устойчив и здравословен брак в бранша.

Междувременно друга известна фигура на сцената и екрана – Бродуей актрисата и певица Сътън Фостър – подаде молба за развод със съпруга си, сценариста и продуцент Тед Грифин, през октомври 2024 г., след десет години съвместен живот. Въпреки краткия срок в сравнение с Джакман и Фърнес, раздялата на Фостър и Грифин също привлече внимание в медиите особено заради тяхната активна роля в театралните и телевизионните среди.