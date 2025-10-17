Чарли Пут разкри, че ще става баща с ВИДЕО към новата си песен

Американският изпълнител и автор на песни Чарли Пут разкри, че със съпругата си, Брук Сансоун, очакват първото си дете. Новината бе обявена по забавен начин - с музикалното видео към песента му "Changes", този четвъртък, 16 окмтоври. Във видеото се вижда как Пут стои до 26-годишната Брук, която носи червен пуловер и поставя ръце върху корема си. Певецът поглежда към съпругата си и поставя ръцете си върху нейните, като се усмихва, а след това двамата тръгват заедно.

За промените и най-красивата част от живота

В прессъобщение за песента "Changes" се казва, че в музикалния клип Пут "размишлява върху промените – както лични, така и професионални – с нежна поява на съпругата му Брук Сансоун."

В публикация в Instagram от 8 октомври Пут също споделя, че е развълнуван да представи новата си песен, защото тя ще бъде перфектният начин за изпълнителя да покаже на феновете си "най-красивата, най-пъстра част от живота си, която се случва точно сега". А именно факта, че ще става баща.

Песента е новият сингъл от четвъртия студиен албум на изпълнителя — "Whatever’s Clever!", чиято премиера ще бъде на 6 март 2026 г. чрез Atlantic Records.

Пут и любимата му, която е координатор по връзки с обществеността, се ожениха на 7 септември 2024 г. в семейния дом на Пут в Монсито, Калифорния. Бъдещият татко потвърди брака в публикация в Instagram, споделена няколко дни по-късно - на 17 септември.

Малко след като си казаха "да", изпълнителят на "See You Again" сподели в Instagram кадри от специалния им ден, включително видео, в което чете трогателните си обети към Сансоун, пишат от People.

Чарли Пут навлиза в нов етап от музикалната си кариера, белязан от емоционална зрялост и творческа смелост. След успеха на предишните си проекти, изпълнителят подготвя четвъртия си студиен албум Whatever’s Clever!, който ще излезе на 6 март 2026 г. чрез Atlantic Records. Първият сингъл от него – "Changes" – вече задава посоката на новото му звучене, съчетавайки типичната за Пут мелодичност и поп чувствителност с по-дълбоки, лични теми за промяна и израстване. През есента на 2025 г. артистът стартира и серия от интимни участия в престижните Blue Note Jazz Club в Ню Йорк и Лос Анджелис, където ще представи както нови, така и обичани песни в по-близка и автентична атмосфера. С този проект Чарли Пут утвърждава репутацията си на един от най-креативните и емоционално откровени поп артисти на своето поколение.

