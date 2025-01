Хю Джакман потвърди новата си романтична връзка (СНИМКА)

Хю Джакман и Сътън Фостър официално са двойка. Двамата са били забелязани и заснети по време на романтична вечеря в Санта Моника, Калифорния в понеделник, 6 януари. Двойката е пристигнала заедно, държейки се за ръце и потвърждавайки пред папараците, че е в романтична връзка. Хю Джакман е на 56 години, а Сътън Фостър - на 49 г. Припомняме, че през 2023 г. актьорът обяви, че след 27 години брак се разделя с Дебора-Лий Фърнес. През октомври 2024 г. пък новата му избраница обяви развода си със сценариста Тед Грифин.

Hugh Jackman and Sutton Foster Step Out Hand-in-Hand for Dinner Date in L.A. (Exclusive) https://t.co/Cc4Olnhc0g