Изненадващо Джак Никълсън се появи на мач на Лейкърс (СНИМКИ+ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Големият актьорт не е идвал да гледа любимия си отбор в Лос Анджелис от октомври 2021 г., когато за последно бе забелязан в залата. Разбира се, по време на срещата различни хора го поздравяваха, радвайки се да видят, че Никълсън е в добро здраве. Лично Леброн Джеймс дойде при Джак Никълсън, за да го поздрави.

Снимка: Getty Images

В крайна сметка Лос Анджелис Лейкърс победиха Мемфис Гризлис със 125:85 точки

Jack&Larry! #NBACelebRow



See more BTS access from LA:https://t.co/0OitWwA92X pic.twitter.com/XHdfKu3cOt