Кой е новият мъж до Рийз Уидърспуун? (СНИМКИ)

След като през март 2023 г. актрисата Рийз Уидърспуун обяви, че с Джим Том се развеждат, изглежда в момента отново е във връзка. Звездата е била забелязана от папараци да се разхожда с нов мъж до себе си, а според някои източници това е новият партньор в живота ѝ. Актрисата е била снимана да отива на вечеря заедно с финансистът Оливер Хаарман, който работи в частна инвестиционна компания, информира Daily Mail.

Reese Witherspoon has a new man in her life! Legally Blonde star heads to dinner with financier Oliver Haarmann - one year after divorce from second husband Jim Toth https://t.co/TRAuT8jYjG