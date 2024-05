Култовата китара на Ерик Клептън, с която е създал "Wonderful Tonight", се продава на търг

Сред изброените отличителни белези на китарата са обгаряния, оставени от цигарите, които Клептън е държал под струните.

Историята на китарата

Китаристът, който в началото на 60-те години на миналия век свири с английската R&B група The Yardbirds, след това с John Mayall&the Bluesbreakers, супергрупите Cream и Blind Faith, Derek and the Dominos и като солов изпълнител, придобива инструмента в средата на 70-те години на миналия век, съобщи аукционната къща Bonhams. Той го използва, за да композира песни, включително хита си от 1977 г., посветен на модела Пати Бойд - допълва Bonhams. Според рок легендата той е написал "Wonderful Tonight", докато я е чакал да се приготви за едно парти.

Ерик Клептън и Пати Бойд през 1977 г., снимка: Getty Images

Според Bonhams на акустичния модел от 1974 г. 000-28 Martin има и стикер отстрани с надпис "She's in Love with a Rodeo Man" - препратка към хита на родения в Тексас кънтри изпълнител Дон Уилямс. Клептън е продал китарата на благотворителен търг през 1999 г., се казва в съобщението на аукционната къща, цитирано от БГНЕС.

През ноември 2023 г. и друга емблематична китара на Клептън бе продадена на търг, заедно с китара на Кърт Кобейн.

