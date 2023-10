Лиъм Галахър обяви турне с парчета на Oasis

Певецът Лиъм Галахър обяви турне, по време на което ще изпълни всички парчета от първия албум на Oasis - "Definitely Maybe". Галахър, който беше съосновател на групата, каза, че това ще бъде шанс за него да изпълни "най-важния албум на 90-те" в неговия пълен вид.

Издаден през август 1994 г., дебютният албум на Oasis - "Definitely Maybe", превръща бандата от Манчестър в световноизвестен феномен. Милиони копия от него са продадени по целия свят, а музиката на групата и до днес се слуша активно. "Definitely Maybe" е единственият пълен албум, записан от оригиналния състав на групата.

Лиъм Галахър и Ноел Галахър по време на концерт в Милано през 2008 г., снимка: Getty Images

Още: LAIBACH с концерт в България на 26 ноември

Повече за обявеното турне

Турнето ще започне в Шефилд, като Лиъм Галахър ще изнесе концерти и в Кардиф, Лондон, Манчестър, Глазгоу и Дъблин.

Мнозина се надяваха, че концертите на Лиъм Галахър подсказват за първото събиране на група Oasis след раздялата им през 2009 г. Тези надежди бяха подхранени от Ноел Галахър през януари, когато той каза за "BBC Radio Manchester", че "никога не казва никога" относно събирането на Oasis.

"Ще бъде рядка възможност да чуем други песни от албума, които рядко или изобщо не са били изпълнявани от средата на 90-те като "Up In The Sky" и "Digsy's Dinner", каза представител на Лиъм Галахър, цитиан от БТА.

Още: Deep Purple са първият хедлайнер на Midalidare Rock in the Wine Valley 2024