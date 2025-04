Любимата на Роналдо се похвали с огромен диамантен пръстен. Сгодени ли са? (СНИМКИ)

Джорджина Родригес се похвали с впечатляващ диамантен пръстен в Instagram - седмици след като Кристиано Роналдо разкри жестоката причина, поради която все още не ѝ е предложил брак.

31-годишната партньорка на футболиста сподели снимка на красивото бижу и добави думите: "И дръж злото далеч от нас, амин“ на арабски език.

Сгодени ли са

Въпреки че Родригес се похвали с пръстена, се знае, че двойката не е сгодена. Всъщност едва миналия месец 40-годишният Роналдо сподели бруталната причина, поради която двамата не са женени.

Той каза за Netflix: "Винаги ѝ казвам: "Когато се получи това кликване". Както всичко с нашия живот, и тя знае за какво говоря. Може да е след година, може да е след шест месеца, може да е след месец. Сигурен съм на 1000%, че това ще се случи".

Повече за отношенията им

Роналдо и Джорджина са във връзка от 2016 г. и имат две дъщери - Алана на седем години и двегодишната Бела. Тя се грижи и за другите му три деца, които са родени с помощта на сурогатни майки.

В риалити шоуто си "Аз съм Джорджина" Родригес разказа как приятелите ѝ постоянно я подпитват кога ще се омъжи.

Тя каза: "Те винаги се шегуват за сватбата. Откакто излезе песента на Дженифър Лопес "The Ring Or When", започнаха да ми я пеят. И добре, това не зависи от мен".

Въпреки че не са женени, Роналдо често е наричал Родригес своя "съпруга".

През декември, по време на церемонията по връчването на наградите "Глобус Футбол 2024" в Дубай, той заяви: "За мен е голямо удоволствие да спечеля този трофей. Най-големият ми син е тук, съпругата ми (Джорджина) е тук".

Тъй като Роналдо играе в Саудитска Арабия в отбора на Ал-Наср, двойката живее в столицата Рияд.