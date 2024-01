Любовното съобщение на Барак Обама към Мишел, което трогна интернет

Президентът на САЩ (20.01.2009 - 20.01.2017), който наскоро получи награда "Еми" за най-добър разказвач, използва профила си в X, за да честити рождения ден на съпругата си. Той качи снимка на Мишел Обама в ефирна жълта рокля. А текстът към снимката гласи следното: "Така изглеждат 60 години. Честит рожден ден на моята по-добра половина - която е най-забавният, най-умният и най-красивият човек, когото познавам. Мишел Обама, ти правиш всеки ден по-добър. Нямам търпение да видя какво ще ти донесе това ново десетилетие."

This is what 60 looks like.



Happy birthday to my better half — who happens to be one of the funniest, smartest, most beautiful people I know. @MichelleObama, you make every day better. I can't wait to see what this new decade brings you. pic.twitter.com/OwZlD3z9pz