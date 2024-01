Барак Обама получи награда "Еми" за най-добър разказвач

Обама спечели "Еми" за най-добър разказвач за документалната си поредица по Netflix "Работата: Какво правим по цял ден" ("Working: What We Do All Day"). Така президентът на САЩ (2009-2017) повтори категорията, в която преди това е печелил приз за разказване в поредица отново на Netflix за националните паркове. Той има и две награди "Грами" за озвучаването на аудиокнигите на двата си мемоара.

Снимка: Getty Images

Кои звезди победи Обама в тази категория?

Барак Обама, който не присъства на церемонията в театър "Пийкок" в Лос Анджелис, победи колегите си Морган Фрийман, Анджела Басет, Махершала Али и Педро Паскал в категорията, която беше определено най-звездната на наградите за творческа креативност "Еми". Тези награди предшестват основната церемония за "Еми", която ще се проведе на 15 януари, пише БТА.

