Майката на 13-тото дете на Илон Мъск с шокиращи разкрития за него

Както стана ясно през февруари, още един наследник на милиардера Илон Мъск се е появил на бял свят. Майка на 13-тото му дете е 26-годишната писателка Ашли Сейнт Клер. Преди броени часове тя разкри пред Wall Street Journal, че е отказала предложението на Мъск да запази раждането на бебето в тайна срещу 15 млн. долара и месечна издръжка от 100 000 долара, докато детето навърши 21 години.

Момченцето се е родило през септември 2024, като носи името Ромул. Скорошен тест за бащинство показва, че Мъск е "99,9999%" баща на бебето.

Още: Гърция краде занаята на Мъск в Космоса

Милиардерът все още не е признал публично, че детето е негово и в момента води съдебна битка с Ашли, която включва теста за бащинство. През март Ашли говори за финансовите проблеми, пред които е изправена по време на съдебната си битка с Мъск.

В отговор на обвиненията на Сейнт Клер, Мъск написа в X: "Не знам дали детето е мое или не, но нямам нищо против да разбера. Не е необходима съдебна заповед. Въпреки че не знам със сигурност, дадох на Ашли 2,5 милиона долара и изпращам 500 хиляди годишно."

Сейнт Клер по-късно отговори: "Илон, помолихме те да потвърдиш бащинството чрез тест, преди детето ни (което ти кръсти) дори да се роди. Ти отказа. И ти не изпращаше пари на "мен", изпращаше подкрепа за детето си, която сметна за необходима... докато не оттегли по-голямата част от нея, за да запазиш контрола и да ме накажеш за "неподчинение". Но ти всъщност наказваш само сина си."

Джаред Бирчал, служител на Мъск, казал на Сейнт Клер, че това е подобно на това, което собственикът на Tesla е договорил с другите майки на децата си, които включват поп звездата Граймс и изпълнителния директор на Neuralink Шивон Зилис.

Още: Любовта им приключи: Напуска ли Мъск кабинета на Доналд Тръмп? (ВИДЕО)

Илон поискал Ашли да роди детето чрез цезарово сечение, тъй като смятал, че това позволява на бебето да има по-голям мозък, и също настоявал детето да не бъде обрязвано. Сейнт Клер отхвърлила и двете условия, защото е еврейка. Тя обаче се съобразила с искането да остави името на Мъск извън акта за раждане на Ромул.

Бърчал поискал от Сейнт Клер да подпише документи, които ще запазят в тайна произхода на Мъск като в замяна тя ще получи 15 милиона долара и 100 000 долара на месец, докато Ромул навърши 21. Споразумението предвиждало също тя да не може да казва нищо негативно за Мъск, но не и обратното. Мъск дори се опитал да повлияе на решението ѝ, като казал, че е застрашен от убийство заради подкрепата си за Доналд Тръмп. Тя отказала да подпише.

Двамата се запознали през пролетта на 2023 г. чрез социалните мрежи и Мъск я поканил да посети офисите на X в Сан Франциско, когато Сейнт Клер била оперативен мениджър на сайта The Babylon Bee.

В крайна сметка той я поканил на пътуване с частния му самолет до Роуд Айлънд, за да посети едно от децата си в училище.

Мъск често говорел за това, че има деца със Сейнт Клер, като ѝ казвал "избери име" след първия път, когато правели секс.

По време на ваканция за Нова година, Сейнт Клер му разкрила, че има овулация. Мъск попитал: "Какво чакаме?" Сейнт Клер каза, че скоро след това са заченали Ромул.

Това обаче не бил краят на плановете на Мъск за Сейнт Клер, тъй като той се опитал да я накара да се премести в "комплекс" в Остин, за да прекарва време с него и с останалите от това, което той нарича своя "детски легион".

Твърди се, че Мъск е искал множество резиденции в една и съща общност, където ще живеят всички жени и деца - което според вътрешни хора е "много по-високо" от известното около 14.

Happy 4th of July 🇺🇸 To more tea in the harbor. pic.twitter.com/2HYYV1wJYS