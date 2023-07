Майката на Джей Зи се ожени за дългогодишната си приятелка

През 2017 г. Джей Зи разкри сексуалните наклонности на майка си в парчето "Smile". В текста той говори за това как майка му има 4 деца, но дълго време е трябвало да се преструва на друг човек и да се крие. В интервю за предаването на Дейвид Летерман - "My Next Guest Needs No Introduction" в Netflix, Джей Зи споделя че се е разплакал, когато майка му му споделила, че е влюбена. "Представете си да живеете живота си като някой друг, защото си мислите, че така защитавате децата си", обяснява Джей Зи. "Когато седна срещу мен и ми каза "Мисля, че съм влюбена в някого", се разплаках... наистина плаках, защото бях щастлив, че тя най-после е свободна.", споделя още рапърът.

Самата Глория Картър също е разказвала за емоционалния момент, в който е признала на сина си, че харесва жени: "Седях там и му говорех. Просто започнах най-после да му разказвам коя съм. Освен че съм твоя майка, аз съм също и този човек, разбираш ли? Това е животът, който съм живяла. А синът ми започна да плаче и ми каза: "Мамо, това трябва да е бил ужасен живот." А аз му отвърнах: "Не, животът ми никога не е бил ужасен. Просто беше различен. И това го накара да напише песен."

